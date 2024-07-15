 

Психолог Пирогова: отказ от жирной пищи поможет улучшить трудоспособность в жару

15.07.2024, 19:50, Разное
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В период аномальной жары психолог Ирина Пирогова рекомендует особое внимание уделять своему организму. В первую очередь, стоит позаботиться о питании: отказаться от жирной и вредной пищи, включив в рацион больше фруктов и овощей. Это поможет улучшить общее самочувствие и психологическое состояние.

Также следует нормализовать режим сна и стараться проводить как можно меньше времени на улице в дневные часы. Выходить из дома желательно только ранним утром или после захода солнца.

В особо жаркие дни лучше отложить важные дела и заняться планированием долгожданного отпуска. Это позволит создать положительный психологический настрой и снизить стресс. По возможности стоит проводить выходные на даче или за городом, где воздух чище и прохладнее.

В жаркую погоду также важно соблюдать меры предосторожности при нахождении на улице. Жителям и гостям столицы рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей, головной убор и пить как можно больше воды. Для комфортного пребывания в городе следует отдавать предпочтение тенистым местам.


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