 

Прогулка на велосипеде для девятилетнего жителя Балашихи завершилась хирургией

15.07.2024, 19:50, Разное
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Падение с велосипеда обернулось для мальчика из Подмосковья серьезными последствиями. Ребенок был доставлен в местную больницу с жалобами на рвоту и острую боль в животе. Об этом рассказали в Telegram-канале Минздрава Московской области.

По результатам диагностики в брюшной полости пациента была обнаружена жидкость со сгустками крови. Медики провели оперативное вмешательство, в ходе которого санировали брюшную полость и устранили кровотечение из печени. Кроме того, хирургам удалось сохранить селезенку ребенка.

В ходе операции врачи выявили у мальчика врожденный дефект тонкого кишечника — так называемую инвагинацию, когда один его участок похож на чулок, заправленный в другой. Этот дефект также был устранен хирургическим путем.

После операции ребенка перевели в МОНИКИ. Сейчас его самочувствие улучшилось, и его выписали домой.


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