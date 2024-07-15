Прогулка на велосипеде для девятилетнего жителя Балашихи завершилась хирургией

Падение с велосипеда обернулось для мальчика из Подмосковья серьезными последствиями. Ребенок был доставлен в местную больницу с жалобами на рвоту и острую боль в животе. Об этом рассказали в Telegram-канале Минздрава Московской области.

По результатам диагностики в брюшной полости пациента была обнаружена жидкость со сгустками крови. Медики провели оперативное вмешательство, в ходе которого санировали брюшную полость и устранили кровотечение из печени. Кроме того, хирургам удалось сохранить селезенку ребенка.

В ходе операции врачи выявили у мальчика врожденный дефект тонкого кишечника — так называемую инвагинацию, когда один его участок похож на чулок, заправленный в другой. Этот дефект также был устранен хирургическим путем.

После операции ребенка перевели в МОНИКИ. Сейчас его самочувствие улучшилось, и его выписали домой.