Мнение: Расизм наоборот



Сборная “Франции”

Давеча я в неурочный час процитировал хлесткую фразу из раннего, замечу, Галковского, что «русские – самая глупая белая нация в мире», и внезапно нарвался на отповедь от правоверного жжиста-физика, не так давно перебравшегося от греха из родного Ясенево в благословенный Израиль. К антирусским посягательствам Галковского он остался совершенно равнодушен, но с места в карьер обвинил МЕНЯ (!?) в… расизме. Я поначалу даже опешил; наивно полагая, что фраза все-таки про русских, я никак не мог найти связь между русскими и расизмом. Из дальнейшего диалога, впрочем, выяснилось, что страшное нарушение заключалось, по мнению хайфского репатрианта, совсем в другом и русских вообще не касалось; страшный «харам» (трефное?) содержало само по себе упоминание слова «белое».

Вы расист! – бушевал новоявленный прогрессор из Хайфы. – Но почему?! – недоумевал я.

Оказалось, что вот именно поэтому. «Обратил внимание на цвет кожи». Именно это и нельзя, это сразу трактуется как «расизм», ДАЖЕ если не следует никакого негативного сравнения. В общем, «вокизм» в самом чистом виде. Культурный приличный чел из светлого наступающего кованым сапогом будущего… НЕ ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ. А как? А вот так – смотреть сквозь. Зачем? А оказывается – затем, чтобы не дай бог не начать обращать внимание на какие бы то ни было различия между людьми в связи с их расой. ЗАПРЕТ, причем тотальный и безусловный, касается именно этого. Постулат заключается в том, что различий НЕТ и не может быть. Дискуссии тема никакой не подлежит, сие следует понимать априори и без каких бы то ни было доказательств.

Но, видимо, ввиду болезненности любого обсуждения, решили подстраховаться – не просто тотальный запрет обсуждений, но еще и запрет в принципе обращать внимание на цвет кожи. По-своему логично: если челы не будут различать черное и белое – они автоматом не смогут замечать разницу между одинаково бесцветными людьми в чем бы то ни было – навыках, интеллекте, физических кондициях и т.д.

Усвоив инфу про эти интересные обычаи из жизни современных шимпанзе, перейдем к основной теме поста – про расовые особенности на прошедшем Евро и шире – вообще в современном футболе. Там всех, а особенно в Фейсбуке, также до самой глубины души оскорбило употребляемое мною слово «негр» в применении к огромному проценту игроков самых разных европейских сборных.

Принцип тот же: негров-футболистов нельзя ни ругать, ни хвалить, ни вообще хоть как-то выделять по расовому признаку; совсем уж жуткая бестактность – интересоваться, действительно ли больше половины населения Франции или Голландии составляют с черным цветом кожи (в действительности, конечно, менее 10 или даже 5%). За это я мгновенно получил от массы обитателей ФБ и других соцсетей то же клеймо «расист».

Что не мешает мне сделать чисто научный вывод в пользу именно негров как расы. Мы ведь имеем, по сути, лонгитюдный (то есть на длительном промежутке времени) натурный эксперимент на материале футбольных клубов и сборных, посвященный выяснению интересного вопроса: действительно ли нет никакой особой разницы представителей разных рас в способности играть в такую суперпопулярную во всем мире игру, как футбол?

«Нулевая» (то есть базовая) гипотеза была уже выше сформулирована, и она гласит, что никакой разницы нет и не может быть. Все расы в одинаковой мере способны играть в футбол на уровне самых высоких достижений (на уровне сборных или ведущих клубов).

Но – какой тогда был бы промежуточный вывод из такой гипотезы? Очевидно – из неё бы следовало, что представительство людей с тем или иным цветом кожи в сборных разных стран должно было бы примерно соответствовать общей доле представителей данной расы в общей совокупности населения этих стран. Грубо говоря: если в стране 80% – белые, 10% черные и еще 10% желтые, то и в сборной страны должно 80% лучших белых игроков, еще 10% черных и еще 10% – азиатов. Безусловно, в связи с разного рода «выбросами» (например, в какой-то момент уродилось очень много талантливых футболистов с азиатскими корнями) цифры могут «гулять», но в целом, на длительном периоде, заокномерность должна была бы соблюдаться.

А что мы видим в действительности? Мы видим, что среди игроков сборных 50-70% «черные», белых там стабильно 20-30%, а вот азиатов в сборных, как правило, нет совсем. Примерно та же картина и в клубах. И так продолжается десятилетиями – так что ссылаться на «талантливые черные поколения» (идущие якобы сплошной чередой) уже совсем не представляется возможным, чтобы не стать смешным.

Вывод приходится делать совсем простой… и безусловно расистский. Суть его в признании непреложного, хотя и обидного для белых факта: дело в том, что негры… просто лучше играют в футбол. В среднем. Генетически. Они, видимо, в среднем чуть резче, чуть быстрее, чуть выносливее, малость более координированы. Может быть, что белые в среднем чуть поумнее – но «футбольный интеллект» – понятие весьма специфическое, и, видимо, его недостаточно, чтобы нивелировать разрыв по другим важным параметрам: скорости, резкости, выносливости и координации.

По сути, наложенный «харам» на тему «расизма» служит в данном случае… защите белой расы, которая не может и не готова признавать свое уже очевидное поражение в самой массовой спортивной игре мира.

И главное: какое может быть «первенство Европы», если футбол – это игра, в которую играют все, а побеждают негры?