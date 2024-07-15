Тест: в каком советском мультфильме звучала эта песня?
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Любой мультфильм не лишен музыкального сопровождения. Современные мультипликационные фильмы для малышей сопровождают в основном бессмысленные и надоедливые мелодии. А вот раньше песни для таких произведений писались знаменитыми композиторами, они передавались из уст в уста и до сих пор не потеряли своей актуальности. Они стали даже более знамениты, чем мультфильмы, в которых исполнялись. Но мы предлагаем вспомнить, в каком мультфильме вы могли услышать знаменитые строки и пройти наш незамысловатый, но занимательный тест.
1. “Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою!”
А. “Катерок”;
Б. “Приключения Незнайки”;
В. “Четверо с одного двора”.
2. “Когда живётся дружно,
Что может лучше быть!”
А. “Веселая карусель”;
Б. “Леопольд и золотая рыбка”;
В. “Аврора”.
3. “Облака, Что вы мчитесь без оглядки?”
А. “Катерок”;
Б. “Летучий корабль”;
В. “Трям! Здравствуйте!”.
4. “Если ясный день, это хорошо,
А когда наоборот — плохо.”
А. “Крошка Енот”;
Б. “День рождения кота Леопольда”;
В. “Ну, погоди!”.
5. “Эх, жизнь моя жестянка…
Да ну ее в болото!”
А. “Летучий корабль”;
Б. “Котенок по имени Гав”;
В. “Бременские музыканты”.
6. “Может, ты снова в тучах мохнатых,
Вспышки орудий видишь вдали?”
А. “Площадь картонных часов”;
Б. “Аврора”;
В. “Волшебное кольцо”.
7. “А нюх как у собаки.
А глаз как у орла!”
А. “По следам Бременских музыкантов”;
Б. “Мойдодыр”;
В. “Вовка в Тридевятом царстве”.
ОТВЕТЫ
1 – В. “Четверо с одного двора”
2 – А. “Веселая карусель”
3 – В. “Трям! Здравствуйте!”
4 – Б. “День рождения кота Леопольда”
5 – А. “Летучий корабль”
6 – Б. “Аврора”
7 – А. “По следам Бременских музыкантов”
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