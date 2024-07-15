 

Изменение положения тела может спровоцировать скачки артериального давления

15.07.2024, 18:40, Разное
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Известные врачи Елена Малышева и Герман Гандельман предупреждают о возможных изменениях артериального давления (АД) при смене положения тела у некоторых людей. В частности, это касается гипертоников и лиц, испытывающих головокружения или потерю сознания при вставании.

При гипертонии обычно применяются препараты, расширяющие сосуды, что способствует снижению давления. Однако в отдельных случаях расширение сосудов может быть чрезмерным в положении лежа. При подъёме и вставании кровь устремляется в нижние конечности, что приводит к снижению кровоснабжения мозга. В результате АД может резко упасть, вызывая головокружение, дурноту, падения и обмороки. Гипертоники чаще подвержены таким колебаниям давления при изменении положения.

По словам специалистов, допустимая разница между показателями АД в разных положениях составляет до 20 мм рт. ст. для систолического давления и до 10 мм рт. ст. для диастолического. Более значительные различия требуют консультации врача для коррекции терапии. Самостоятельная отмена препаратов при гипертонии недопустима.

Если разница в показателях давления некритична, рекомендуется проверить потребление жидкости. Необходимо выпивать не менее двух литров воды в день. Для предотвращения дискомфорта при вставании можно применять компрессионный трикотаж. Ранее специалисты предупреждали о риске как повышения, так и опасного снижения давления в жаркую погоду.


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