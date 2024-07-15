 

Евросоюз проанализирует новый закон Финляндии, разрешающий депортацию мигрантов

15.07.2024, 18:40, Разное
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Европейская комиссия приступит к детальному изучению принятого Финляндией закона, позволяющего выдворять беженцев и мигрантов. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил представитель ЕК Эрик Мамер.

«Мы проведем тщательный анализ этого закона, учитывая обстановку на финско-российской границе. Ситуация сложилась необычная, здесь не применимы стандартные процедуры, — пояснил Мамер.

По словам Мамера, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично посетила финско-российскую границу, чтобы оценить проблему и выразила понимание позиции Хельсинки. Однако сроки проверки нового финского закона еврокомиссар не уточнил.

Напомним, 12 июля парламент Финляндии принял новый закон, ужесточающий правила приема мигрантов и позволяющий их выдворение. Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что власти страны стремятся открыть наземную границу с Россией, но опасаются наплыва мигрантов, что и стало причиной принятия закона.


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