 

Не может забыть Эмбер? Депп закрутил роман с копией Херд – она россиянка

15.07.2024, 17:43, Новости дня
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Джонни Депп в 2017-м году развелся со второй женой, актрисой Эмбер Херд. Развод получился скандальным, поэтому актер сделал значительный перерыв в карьере и не появлялся в кино с 2019 по 2022 год.

В это время капитан Джек Воробей вел достаточно закрытый образ жизни. Жил в Великобритании и не пускал публику в свое личное пространство, пока велись судебные тяжбы. И вот только накануне папарацци засняли знаменитость в компании молоденькой красотки. Правда, общественность сразу же сделала вывод, что Джонни все еще не может забыть Эмбер. Ведь новая пассия Деппа, россиянка, является настоящей копией его бывшей жены.

Видимо, звезда “Пиратов Карибского моря” окончательно пришел в себя. Эффектная блондинка по имени Юлия, с которой журналисты застукали актера, появилась в его жизни еще в 2022 году. Тогда их видели вместе в Праге на концерте Джеффа Бека. Поклонники пророчили паре скорое расставание, но, как видим, Юля никуда не делась из жизни Джонни Деппа. И, похоже, здесь все достаточно серьезно.

Напомним, что голливудский актер уже имеет опыт общения с нашими соотечественницами. После развода с Эмбер Херд его видели в компании танцовщицы из северной столицы нашей страны по имени Полина Гленн. Тогда Джонни Депп покупал своей избраннице дорогие подарки и даже собирался сделать предложение. Однако до свадьбы дело так и не дошло. Повезет ли новой возлюбленной звезды, покажет время.


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