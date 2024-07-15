Около 200 барнаульцев изъявили желание записаться в телохранители Дональда Трампа

Около двух сотен активистов барнаульского движения в поддержку Дональда Трампа записали 10-минутный видеоролик, объявив о намерении стать телохранителями политика.

Мужчины считают, что опыт жизни в Барнауле научил их «быстро смекать что к чему» и они смогут защитить кандидата в президенты от дальнейших покушений.

Как отметил один из участников движения, много его соратников имеют опыт работы телохранителями в 1990-е годы и за их плечами огромное количество решённых в «разборках» вопросов. Языковой барьер, по мнению активистов, не проблема: спустя нескольких рюмок водки американец и русский быстро способны прийти к взаимопониманию, уверяют кандидаты в телохранители.

– Уважаемый Дональд Трамп. Вы ровный мужик, весь Барнаул за вас. Ясен пень, Байден и прочие вафлёры батон крошат на вас, беспределят, какие-то предъявы лепят и дела шьют. Уже даже грохнуть средь бела дня попытались, но исполнитель фуфлыжником оказался. Мы на заводе ситуацию с коллегами обмозговали основательно и пришли к выводу, что в период избирательной кампании готовы на ваших митингах постоять на стрёме, чуть что. Так что если вы в наших услугах нуждаетесь, то мы тут маляву на английском написали, 200 подписей. Зуб даю, ситуацию с безопасностью будем держать на мази, в ноябре всё будет в ажуре,— заявил в ролике председатель движения «Барнаул за Трампа» Николай Фенечкин.

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