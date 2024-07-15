 

Рупор кремлевской пропаганды: Операция “Страж процветания” провалилась

15.07.2024, 16:45, Разное
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Операция "Страж процветания" провалилась.

Хуситы атаковали очередное торговое судно о побережья Йемена.
Также подтвердили атаку на греческий фрегат "Спара" (греки уверяют, что смогли отбиться от дронов).

Между тем США без лишнего шума снизили уровень поддержки операции "Страж процветания" – корабельная группировка у берегов Йемена сокращена, интенсивность действий кораблей США и НАТО у побережья Йемена резко снизилась. Причина простая – операция "Страж процветания" полностью провалилась не решив ни одной из поставленных задач.

1. Вместо снижения интенсивности атак хуситов – получили увеличение числа этих атак, а также их разнообразия.
2. Вместо снижения решимости хуситов вести войну – добились укрепления решимости и вовлеченности руководства хуситов в эту войну.
3. Вместо усиления безопасности судов у побережья Йемена – получили увеличения опасности для судов связанных с Израилем США и Британией у побережья Йемена.
4. Вместо локализации конфликта у побережья Йемена – получили его разрастание на Индийский Океан и Средиземное море.
5. Вместо защиты Израиля от атак хуситов – получили прилеты ракеты и дронов хуситов в Хайфе и Эйлате.
6. Вместо демонстрации мощи АУГ ВМС США – получили трусливое бегство АУГ через Суэцкий канал после возможных баллистических ракет хуситов.
7. Вместо удобной дистанционной войны – получили "случайно утонуших" моряков и морпехов после атак хуситов.

Таким образом, хуситы и их союзники, полностью сорвали планы США и Израиля. В регионе это видят, поэтому хуситы еще больше укрепили свои позиции. Авторитету США на Ближнем Востоке нанесен еще один мощный удар.

https://t.me/boris_rozhin/130141 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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