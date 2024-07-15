Белый дом: в Байдена тоже стреляли, он сам обезвредил нападавшего

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что в действующего президента США Джо Байдена тоже стреляли, как и в Дональда Трампа. В отличие от своего оппонента, Байден не испугался и лично обезвредил нападавшего.

На срочной пресс-конференции Жан-Пьер привела подробности инцидента. Утром 15 июля Байден прогуливался инкогнито и без охраны по пригородам Вашингтона, чтобы своими глазами увидеть, как живут простые американцы. В одном из переулков ему преградил путь «обезумевший реднек» в ковбойских сапогах, футболке с флагом Конфедерации и красной кепке со слоганом MAGA.

– Я узнал вас. Вы – 46-й президент США Джозеф Робинетт Байден. Я и другие малообразованные расисты вас искренне ненавидим, господин президент, ведь вы – единственный человек, который мешает нам вернуть Америку в тёмные времена угнетения и несправедливости, к архаичным нравам и патриархальной жестокости, – сказал он, достал пистолет и начал стрелять.

По словам пресс-секретаря, Байден не стал звать на помощь секретную службу – он уклонился от пуль и обезоружил стрелка, после чего произнёс: «Ты – болезнь, а я – лекарство». Несмотря на то, что президент протянул руку нападавшему, последний всё-таки упал с крыши небоскрёба. После этого Байден сказал: «Получай я по 5 центов каждый раз, когда это случается, давно бы уже разбогател», сел на мотоцикл и уехал в Белый дом.

По мнению колумнистов New York Times, теперь Байден стал «безоговорочным фаворитом» президентской гонки, поскольку в отличие от Трампа он не прятался за спины охранников и не упал, а к тому же, согласно рассказу Жан-Пьер, всё это время сохранял бодрый румянец и блеск в глазах.

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