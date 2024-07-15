 

“Чтобы внукам не было противно смотреть”: 69-летняя Симонова ответила на вопрос о пластике

15.07.2024, 15:25, Разное
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Евгения Симонова и в 69 лет остается красивой, стройной, изящной. Кажется, время не имеет над ней власти. Хотя сама актриса относится к комплиментам скептически. И смущается, когда ее начинают хвалить.

“Мой
дедушка в 82 года говорил, что ему столько никто не дает – мол, максимум 81, –
улыбается актриса. – Я тоже все о себе знаю, потому что в зеркало смотрюсь,
вижу свою шею и руки. Но я не сторонница каких-то радикальных процедур –
пытаюсь поддерживать себя мягкими средствами. И, может быть, удается чуть-чуть
притормозить момент старения, чтобы моим внукам было не так противно на меня
смотреть. Но у меня нет задачи выглядеть моложе”.

Типаж, фактура и возраст
актрисы очень востребованы в столичном театре им. Вл. Маяковского, в котором она
служит почти полвека. Только что этот прославленный коллектив побывал в Беларуси на фестивале искусств “Славянский базар в Витебске”. Маяковцы привезли свой самый титулованный спектакль “Русский роман”, рассказывающей о Льве Толстом и его семье. Это стало событием форума!


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