 

“Разорваны до темных щелей” – Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида

15.07.2024, 15:25, Разное
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Из-за участия в “голой вечеринке” Насти Ивлеевой 60-летняя Лолита Милявская едва не лишилась карьеры. Внешний вид и поведение артистки на так называемом мероприятии поразили общественность. Откровенный наряд и нелепое ползание по полу вызвали отвращение у народа, поэтому знаменитости пришлось публично извиняться.

После этого концерты Лолиты, оскандалившейся из-за своего поведения, стали отменять по всей стране. Несколько месяцев артистка сидела без работы, периодически снимая для социальных сетей видеоролики, в которых рассказывала об обычных домашних буднях.

Однако вскоре Лолите благодаря примерному поведению удалось выйти из числа опальных артистов. Она даже стала одной из ведущих “Премии МУЗ-ТВ 2024”. Но спустя месяц после своего возвращения на сцену певица внезапно снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида.

На сей раз публика обратила внимание на выступление Лолиты в джинсах с откровенным разрезом от внутренней стороны бедра до ступни. В частности, артистку отчитал пранкер Сурен Каграманов в своем телеграм-канале. Он напомнил певице о рекомендациях Министерства культуры к внешнему виду артистов.

“Я насколько понимаю, выступление этой женщины в разорванных до темных щелей джинсах также попадает под рекомендации Министерства культуры”, – отметил Сурен.

Кроме того, он рассказал, что получил множество сообщений с видеофрагментом выступления Лолиты. В них подписчики Каграманова выразили недоумение из-за откровенного наряда артистки. “Кто дал возможность появиться ей после просьбы о запрете ее как артиста?” – возмутился пранкер.


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