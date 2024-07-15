 

Британский стартап Nothing достиг рекордных продаж новой модели смартфона

15.07.2024, 15:15, Разное
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Стартап Nothing из Великобритании продал 100 000 единиц своего нового смартфона CMF Phone 1 всего за три часа, установив тем самым рекорд для бренда.

При этом предыдущая модель Nothing Phone (2a) достигла аналогичного результата за 24 часа.

CMF Phone 1 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD+, основной камерой на 50 МП, фронтальной камерой на 16 МП, процессором MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ встроенной памяти, аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью до 33 Вт, а также защитой от пыли и влаги по стандарту IP52.

Смартфон работает на операционной системе Nothing OS 2.6 на базе Android 14. Его стоимость начинается от 200 долларов (около 17,6 тысячи рублей).


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