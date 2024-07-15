Уникальная нейросеть для создания современной музыки разработана в Перми

Пермские разработчики из компании «Дабл Ю Экспо» создали нейросеть для генерирования музыки в современных стилях. Инновационная технология основана на современных языках программирования и библиотеках машинного обучения, включая Python, TensorFlow и PyTorch.

Для обучения искусственного интеллекта была составлена база данных из тысяч популярных музыкальных произведений и массив диалогов сервисных роботов, собранных в ходе их многолетнего общения с людьми из разных стран.

Наряду с разработкой новых технологий, «Дабл Ю Экспо» известна своими инновационными проектами. Ранее компания представила человекоподобного робота Арди, продемонстрировавшего свои разговорные, поэтические и музыкальные способности.

Компания «Дабл Ю Экспо» была зарегистрирована в Перми в 2022 году и находится под руководством Алексея Южакова, председателя совета директоров Promobot. Основной сферой деятельности компании является организация конференций и выставок.