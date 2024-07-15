Мнение: Человек Эпохи СВОрачивания

Послушал в ночи очередное очень симпатичное интервью Арестовича. Это необычно тем, что вполне отчетливый трампист Арестович давал его Быкову и Плющеву, то есть пребывающему после разгона в потустороннем мире “Эху Москвы”. Сотрудники “Эха” всегда были отчетливо и агрессивно ориентированы на американских “демократов” и вообще “за всё хорошее” с ясным вокистским и “повесточным” душком. Достаточно вспомнить, как яростно эховцы топили в 2020-21 гг. за всеобщую уколизацию и веру в богомерзкий Ковид.

И тут перед ними прямо-таки идейный противник! К тому ж ведь “Эхо” всегда было отчетливо проукраинским, а тут целый Арестович – буквально исчадие ада с точки зрения значительной части украинского населения, беглец “продался Путину” с украинских фронтов!

Однако приятно видеть, что уничтожение и полное изгнание из публичного поля сказалось даже на кондовых “эховцах” – даже они после устроенной им в России гражданской казни стали меняться к лучшему. “Смерть им к лицу”. Хорош Быков – на старости лет он нашел себе очередного “человека эпохи Возрождения” и пребывает, похоже, в непрерывном восторге и обожании. Интересно, надолго ли еще его хватит (предыдущим представителем Ренессанса, помнится, у Быкова был Зеленский).

Ну и Арестович, конечно, остается главной фигурой действа – его слушать почти всегда безумно интересно. Хотя перед нами, безусловно, “генерал без армии” – то есть за ним, повидимому, ничего и никого нет: на Украине его ненавидят и презирают, он ей платит той же монетой; в России – непреходящее безумие и царство победившей деревни с погонами. Тем не менее – из обычного “вийскового оглядача” в бедной периферийной стране он вырос в настоящего международного авантюриста – пожалуй, самого яркого русского человека в мире (нашего прыща из гебухи я считать таковым решительно отказываюсь).

А если объективно – Алексей, при всей к нему любви, все-таки человек скорее не возрождения, а наоборот: СВОрачивания. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. Аллес.