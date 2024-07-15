Мнение: Почему я болею за Дональда Трампа

Кажется, следующим президентом США станет Трамп — пережив покушение и сделав кинематографичный жест с поднятым вверх кулаком, Трамп набрал в глазах избирателей сразу много очков. Контраст с впадающим в деменцию и спотыкающимся на лестницах Байденом настолько ярок, что даже безнадёжные леваки невольно восхищаются ковбойской крутостью своего «врага».

Эксперты указывают, что охрана Дональда Трампа повела себя беспечно, в течение целой минуты игнорируя убийцу на крыше. Никто не мешал охране дать команду снайперу, чтобы тот навёл окуляр на подозрительную фигуру — тогда снайпер убедился бы, что в руках у террориста винтовка, и обезвредил бы злоумышленника. Охрана, однако, прощёлкала возможность, как будто следила за порядком не на самых грязных в истории США выборах, а на ярмарке любителей кактусов из штата Айова. Полагаю, теперь штаб Трампа сделает выводы и наймёт профессионалов.

В теории заговора, согласно которым Дональд Трамп подстроил покушение сам, я не верю. Во-первых, ему это было не особо нужно, он и так выигрывал в гонке по очкам. Во-вторых, в ходе покушения был убит одних из зрителей, а это не стиль консерваторов — это стиль их оппонентов-леваков. В-третьих, целиться из винтовки в ухо слишком опасно (голова рядом), а устраивать шоу с холостыми патронами и заранее надрезанным ухом — идея заведомо провальная, так как современные США находятся в состоянии необъявленной гражданской войны. Особенность такого рода конфликтов — обилие предателей с каждой из воюющих сторон, которые, несомненно, не удержались бы от искушения слить детали фокуса заинтересованным лицам.

Обратите внимание, что стрелял не опытный киллер и не психопат-одиночка, как это было принято в США раньше, а рядовой левацкий зомби, напитавшийся ненавистью из соцсетей. Это стандартный метод американцев: они включают «Радио тысячи холмов» и начинают без остановки нагнетать ненависть в адрес своих политических оппонентов, рассчитывая сподвигнуть часть аудитории на реальные преступления в офлайне. Нюанс в том, что ранее подобное американцы практиковали исключительно за рубежом — в подконтрольных им СМИ в России, например, во время событий 2011-2012 годов. Теперь предохранители сняты, американцы используют этот грязный приём и во внутренней политике, против Дональда Трампа.

Плохая новость для байденистов заключается в том, что сегодня начинается съезд Республиканской партии: Дональд Трамп выступит с большой речью и назначит себе вице-президента.

Если бы Дональда Трампа убили вчера, у глубинного государства был бы шанс протолкнуть новым кандидатом от республиканцев свою троянскую лошадь — Никки Хейли, урождённую Нимрату Рандхаву. Госпожа Хейли была бы столь же послушна глубинариям, как и Джо Байден, но для России такой выбор был бы гораздо хуже, чем сохранение номинальной власти у дедушки Джо. Дама искрится безумием: она убеждённая сторонница военных решений, при этом перспектива ядерной войны, кажется, не пугает её, а бодрит. Если бы Никки Хейли стала президентом США, возможно, она посоветовала бы Польше сбивать русские самолёты или дала бы Израилю добро на ядерную бомбардировку его соседей по региону.

После покушения, однако, влияние Дональда Трампа резко выросло. Предположу, что он может уже не согласовывать кандидатуру вице-президента с товарищами по партии, а просто назначить единолично. Вероятно, Трамп захочет назначить себе в вице-президенты молодую копию самого себя, с такими же политическими интересами и убеждениями — известного нам Такера Карлсона, например. Напомню, мистер Карлсон происходит из очень хорошей семьи, он регулярно общается с политическими лидерами по всему миру, а его личное состояние приближается к 400 млн долларов. Это, мягко говоря, не обычный блогер, как может показаться тем, кто случайно наткнулся на его видеоролик с посещением русского метро.

В любом случае, кого бы Дональд Трамп не назначил себе в вице-президенты (если это будет не Никки Хейли, что навряд ли), смысл устранять Трампа физически пропадёт. Если Дональда Трампа физически уберут со сцены через несколько дней, его место займёт молодая копия Трампа, рейтинг которой будет ещё выше, чем у оригинала: американцы будут голосовать не за условного Карлсона, а против циничных убийц из Демпартии США.

Для нас всё вышеперечисленное одновременно и плохо, и хорошо.

Плохо, так как Джо Байден продолжил бы развал Америки дальше, нанеся за 4 года огромный ущерб главному нашему за последние десятилетия врагу. В стратегической перспективе дементный Байден нам выгоден, так как он надёжно превращает США из последней сверхдержавы в буйную, бедную и бестолковую латиноамериканскую страну.

Хорошо, так как Дональд Трамп терпеть не может НАТО: придя к власти, он наверняка попытается сдать России своих бестолковых вассалов в Европе, часть которых является одновременно и его личными врагами. Успешное завершение Спецоперации пойдёт России на пользу прямо сейчас, а судьба США… что же, для нас это, в конце концов, история второстепенная. У России нет постоянных врагов, у России есть постоянные интересы.

Плюсы и минусы примерно уравновешивают друг друга, поэтому я буду болеть за Дональда Трампа, который мне гораздо симпатичнее, нежели карикатурные злодеи из глубинного государства и Демпартии США. Кроме того, накал гражданского противостояния в Америке достиг уже такой температуры, что выборы Трампа могут пойти уже по любому сценарию — вплоть до по-настоящему открытых и массовых фальсификаций со стороны байденистов и последующими массовыми протестами трампистов: со стрельбой, захватом административных зданий и прочими сценами, которые мы, опять-таки, привыкли видеть ранее за пределами США. Такой сюжет может лишить Соединённые Штаты возможности вмешиваться в русские дела ещё быстрее, чем при победе Джо Байдена.