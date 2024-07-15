 

Марат из “Слово пацана” сыграет в фильме по пушкинской поэме “Руслан и Людмила”

15.07.2024, 14:16, Разное
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Компания “Марс Медиа” объявила исполнителей главных ролей в фэнтези-блокбастере “Руслан и Людмила”. Главные роли в картине сыграют Рузиль Минекаев (исполнитель роли Марата в сериале “Слово пацана. Кровь на асфальте”) и Алена Долголенко (“Пророк. История Александра Пушкина”).

“Руслан и Людмила” – первая законченная поэма Пушкина, первый его большой успех, – говорит режиссер картины Егор Чичканов. – Во мне очень отзываются пронизывающие текст ирония, юмор, наглость и даже дерзость. И мне хочется подойти к экранизации этого произведения именно с этими ключами в руках. Не бояться неожиданных поворотов и интерпретаций и смело смотреть на эту историю любви, будто она рассказана впервые, и сделать это современным киноязыком. В центре истории – молодые и яркие Руслан и Людмила, которые познакомятся на наших глазах и пройдут весь этот сложный путь, прежде чем стать теми самыми героями, которых мы привыкли представлять. Я стараюсь сделать так, чтобы с экрана сквозила жизнь во всех ее проявлениях, чтобы весь этот волшебный сказочный мир Пушкина ожил во всей своей красоте”.

Основной блок съемок новой версии великого произведения Александра Пушкина начнется весной 2025 года. В прокат “Руслан и Людмила” выйдет в 2027-м


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