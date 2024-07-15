 

Россия расширила экспорт угля на Ближнем Востоке и в Восточной Африке

15.07.2024, 14:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия увеличила поставки угля на новые рынки, расширив экспорт в Катар и Мозамбик, пишет деловая газета “Ведомости” со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Kpler.

За первый месяц Катар импортировал из РФ 129 тыс. тонн угля, а Мозамбик получил 29 тыс. тонн. Подробности поставок, включая тип угля, не разглашаются. Кроме того, в первом полугодии РФ возобновила экспорт угля в Танзанию и Тунис. Поставки в эти страны не осуществлялись с декабря 2020 года и октября 2022 года соответственно.

В то же время экспорт российского угля в Саудовскую Аравию удвоился за первые шесть месяцев года и достиг 47 тыс. тонн. Объемы поставок в Израиль за тот же период выросли на 21% до 293 тыс. тонн.

Параллельно с этим экспорт угля из РФ в крупнейшие страны-покупатели значительно снизился. По итогам первого полугодия поставки в Китай упали на 16% до 12,9 млн тонн, в Индию — более чем вдвое до 4,7 млн тонн, в Турцию — почти вдвое до 4,1 млн тонн. Также сократились экспортные объемы в Южную Корею, Японию и на Тайвань.

На фоне сокращения внешних поставок доля убыточных предприятий в российской угольной отрасли увеличилась в полтора раза. По итогам апреля более половины отечественных угольных компаний оказались нерентабельными.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Мнение: Фильм с дурацким названием

16.07 / Рупор кремлевской пропаганды: От широкой начитанности к марксизму

16.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Я штурмовик! Я штурмовик!…”

15.07 / Мнение: Тропики уже близко

15.07 / Мнение: Дореволюционная сельская школа, социальные лифты в РИ и неграмотность в 1950-е годы

15.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Об эффективности санкций против российского теневого флота

15.07 / Сбои в памяти могут указывать на скрытые патологии

15.07 / Антон Миранчук продолжает поиск нового клуба

15.07 / Мнение: Демографическая катастрофа в Южной Корее, планы сторонников вымирания и детская санавиация в России

15.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про Олимпиаду и показы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика