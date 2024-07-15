Россия расширила экспорт угля на Ближнем Востоке и в Восточной Африке

Россия увеличила поставки угля на новые рынки, расширив экспорт в Катар и Мозамбик, пишет деловая газета “Ведомости” со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Kpler.

За первый месяц Катар импортировал из РФ 129 тыс. тонн угля, а Мозамбик получил 29 тыс. тонн. Подробности поставок, включая тип угля, не разглашаются. Кроме того, в первом полугодии РФ возобновила экспорт угля в Танзанию и Тунис. Поставки в эти страны не осуществлялись с декабря 2020 года и октября 2022 года соответственно.

В то же время экспорт российского угля в Саудовскую Аравию удвоился за первые шесть месяцев года и достиг 47 тыс. тонн. Объемы поставок в Израиль за тот же период выросли на 21% до 293 тыс. тонн.

Параллельно с этим экспорт угля из РФ в крупнейшие страны-покупатели значительно снизился. По итогам первого полугодия поставки в Китай упали на 16% до 12,9 млн тонн, в Индию — более чем вдвое до 4,7 млн тонн, в Турцию — почти вдвое до 4,1 млн тонн. Также сократились экспортные объемы в Южную Корею, Японию и на Тайвань.

На фоне сокращения внешних поставок доля убыточных предприятий в российской угольной отрасли увеличилась в полтора раза. По итогам апреля более половины отечественных угольных компаний оказались нерентабельными.