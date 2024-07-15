Кондитер из Челябинска испекла самый большой торт в России

300 кондитеров из разных регионов страны подали заявки на участие в создании рекордного торта. Отобрали всего 30 мастеров. В итоге торт весом 1,5 тонны и размером 24 квадратных метра представили на выставке-форуме “Россия” на ВДНХ.

Челябинский кондитер Марина Синицкая, которая непосредственно участвовала в создании огромного лакомства, рассказала, что участников разбили на две команды по 15 человек, и она работала в две смены. Торт символизировал единство и гордость за страну. Его торжественно зафиксировали как самый большой торт страны в Международной книге рекордов “Интеррекорд”.

До этого почетное место в Книге рекордов РФ занял гигантский торт, который сочинские кондитеры испекли к Международному женскому дню.