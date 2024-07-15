 

Учёные СГУ создали новые плёнки для электроники с повышенной скоростью и памятью

15.07.2024, 14:07, Разное
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Физики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) в сотрудничестве с коллегами разработали тонкие многослойные плёнки, которые могут стать основой для альтернативной электроники. Эти плёнки позволят увеличить скорость работы микропроцессоров и объём памяти современных жестких дисков. Носителями информации в устройствах на основе таких плёнок будут служить магнитные состояния.

В созданных из сплава кобальта и палладия наноплёнках образуются скирмионы — микромагнитные вихри, состоящие из спинов электронов. Спин — это квантовое свойство элементарной частицы, которое характеризует внутреннее вращение частицы вокруг своей оси. Скирмионы представляют собой незатухающую рябь завихрений спинов на поверхности магнитного материала. Вихри ведут себя как частицы и могут служить ячейками памяти. Скирмионы образуются при комнатной температуре и устойчивы к внешним воздействиям, что делает их более долговечными и надёжными.

Управление движением вихрей с помощью магнитного поля позволяет создавать устройства беговой памяти. Такие устройства отличаются от традиционных жестких дисков высокой плотностью хранения данных, быстрым доступом к записанной информации и низким энергопотреблением. Кроме того, устройства, работающие на принципах скирмионики, смогут одновременно хранить и обрабатывать информацию.

«Скорость передачи данных в современных запоминающих устройствах составляет единицы гигагерц, в то время как скорость передачи информации в устройствах на принципах скирмионики — это сотни гигагерц. Кроме того, размер участка для хранения одного бита в жестких дисках обычно составляет около 10–20 нанометров. В альтернативных устройствах памяти размеры участков для хранения битов в разы меньше и принцип записи и считывания информации иной, основанный на квантовых явлениях. Значит, повышается плотность записи информации и возможность её обработки. Таким образом, физический размер носителя сохраняется, а объём записанной на нём информации увеличивается», — пояснил Александр Садовников, заместитель директора НИИ механики и физики СГУ.


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