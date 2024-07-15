Криминальный авторитет оплатил операцию по восстановлению зрения пациенту, которого лишили возможности видеть по ошибке

В преддверии 60-летнего юбилея главы Верхнего Вилюйска Виктора Шило местный телеканал выпустил фильм о биографии управленца.

В кино упоминались все вехи в жизни мэра: учёба в школе, служба в армии, пребывание в местах лишения свободы, «лихие девяностые», становление бизнеса, а позже начало его работы на разных управленческих должностях.

Журналистам удалось пообщаться с несколькими десятками лиц, с которыми был хорошо знаком либо так или иначе пересекался Шило. В частности, заммэра Степан Точёный рассказал, как в юности с будущим градоначальником брали склад, а потом вместе отбывали наказание. Другая заместитель мэра Анжела Лихолет рассказала о том, как работала в первом ночном клубе Верхнего Вилюйска, открытом нынешним главой города.

Все герои фильма отмечали высокие профессиональные и человеческие качества юбиляра, а особенно тягу к справедливости. Так, главврач горбольницы Виталий Громов вспомнил, как мэр не побоялся признать и исправить свою ошибку.

– Однажды один нехороший человек не отдал Виктору Степановичу долг и решил спрятаться в психбольнице. Но его там нашли и лишили зрения, – начал он свой рассказ. – Позже оказалось, что наказали не должника, а случайного пациента, ассистенты мэра перепутали палаты. Но Виктор Степанович признал ошибку и за свой счёт восстановил зрение мужчине. Это в очередной раз подчёркивает, что он всегда был добр и справедлив.

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