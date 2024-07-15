NBC о покушении на Трампа – «Ответственность лежит на секретной службе»

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Секретная служба США должна была предотвратить выстрел в Трампа, заранее взяв под контроль все немногочисленные крыши рядом с местом митинга, отмечает эксперт NBC. Республиканцы в палате представителей уже объявили о расследовании покушения и призвали главу секретной службы дать показания.

Сегодня, спустя сутки после пугающего покушения на бывшего президента Трампа, возникает всё больше вопросов к тому, что многие сотрудники правоохранительных органов называют «огромным провалом в области безопасности».

ДЖИМ КАВАНО, аналитик NBC News по вопросам терроризма: Если бы пуля прошла на два дюйма правее, она попала бы в лоб бывшего президента, и у нас с вами была бы большая американская трагедия.

Секретная служба отвечала за безопасность на митинге, и сегодня она столкнулась с независимым анализом инцидента со стрельбой.

На этом видео — предполагаемый стрелок на крыше, как раз за периметром безопасности митинга. Он произвёл выстрелы, прежде чем команда снайперов секретной службы его ликвидировала. Эта быстрая реакция вызвала одобрение как спасшая жизни. Но бывшие сотрудники правоохранительных органов заявляют, что самого инцидента не должно было быть.

ЭВИ ПУМПУРАС, аналитик NBC по вопросам правоохранительных органов: Ответственность лежит на секретной службе США. Это их план. Вы в ответе, так что вы не можете перекладывать вину на кого-то другого. И вы должны убедиться, что предприняты меры на всех уровнях.

Бывший президент Трамп говорил со сцены в поле. Стрелок был всего в 148 ярдах, на крыше. На одной из немногих крыш в этой сельской местности. И сегодня звучит вопрос: почему эта крыша не была взята под охрану?

ДЖИМ КАВАНО: Если посмотреть воздушную съёмку этого места, может быть, там есть полдюжины крыш. Но не тысячи же. Её можно было на пару часов взять под контроль. Так и следовало сделать.

КРИК: Прячьтесь за дерево!



Кроме того, свидетели заявляют, что видели вооружённого человека и пытались предупредить полицию. Теперь возникает вопрос: этих свидетелей проигнорировали?

ГРЕГ СМИТ, очевидец: Мы указываем на него. Полиция бегает внизу. Мы такие: «Эй, там на крыше парень с винтовкой!» А полиция такая: «А? Что?» Как будто они не знали, что происходит.

Сегодня секретная служба не ответила на вопросы NBC News, однако она отрицает утверждения о том, что отклонила просьбу избирательного штаба Трампа о предоставлении дополнительных ресурсов.

КЕН ДИЛАНЯН, корреспондент NBC News по вопросам правосудия и разведки: Что же касается рассказов очевидцев, власти говорят, что проведут расследование. Республиканцы в палате представителей тоже объявили о расследовании, в том числе призвали директора секретной службы дать показания. Том?

Дата выхода в эфир 14 июля 2024 года.