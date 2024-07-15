Врач: некоторым людям противопоказано купаться летом в водоемах

Врач-терапевт Андрей Тяжельников констатировал, что некоторым категориям пациентов противопоказано купание в открытых водоемах в летний период. Речь идет, прежде всего, о лицах с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими заболеваниями или недавно перенесших тяжелые болезни.

Тяжельников пояснил, что в таких случаях адаптационные возможности организма существенно снижены, а воздействие факторов, сопровождающих купание в водоемах (жаркая погода, ультрафиолетовое излучение, перепады температур), лишь усугубляет уязвимость и незащищенность человека.

По словам врача, особо осторожными следует быть людям, перенесшим опасные для жизни осложнения или подвергшимся инвазивным процедурам.

“Купание противопоказано при недавно перенесенных инсульте, инфаркте, операциях. Людям с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать меры предосторожности”, – подчеркнул Тяжельников.

Врач рекомендовал всем перечисленным категориям пациентов перед купанием, плаванием и загоранием проконсультироваться со специалистом для оценки индивидуальных возможностей.