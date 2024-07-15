Отеки нижних конечностей могут указывать на серьезные заболевания

Отечность ног, ступней, лодыжек и голеней является признаком различных патологий, в том числе опасных для жизни, таких как сердечная недостаточность и цирроз печени.

Появление отеков ног может свидетельствовать о сердечной недостаточности. В этом случае наблюдается скопление крови в нижних конечностях, что приводит к их симметричному отеку. Врачи отмечают, что отличительной особенностью отеков, вызванных сердечной недостаточностью, является длительное сохранение следов от резинки носков или обуви на коже. Кроме того, надавливание на кожу отекшей ноги оставляет вмятину, которая долго не исчезает.

Отеки ног также могут быть связаны с заболеваниями почек и печени. При проблемах с почками отеки распространяются на лицо, проявляясь выраженными мешками под глазами. Патологии печени, такие как фиброз и цирроз, приводят к отекам голеней и живота.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на наличие дополнительных тревожных симптомов при появлении отеков. Обращение к врачу необходимо, если отечность сопровождается одышкой, дискомфортом или болью в груди, лихорадкой, кожными высыпаниями или зудом.

Отеки, возникающие постепенно, могут быть признаком хронических заболеваний. Внезапное и быстрое развитие обширных отеков может указывать на тромбоэмболию – закупорку сосудов тромбом. Такие отеки часто встречаются у пациентов после перенесенных онкологических заболеваний, операций или длительного соблюдения постельного режима. Отек обычно затрагивает одну конечность, которая может быть красной, горячей и болезненной.