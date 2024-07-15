 

Отеки нижних конечностей могут указывать на серьезные заболевания

15.07.2024, 13:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отечность ног, ступней, лодыжек и голеней является признаком различных патологий, в том числе опасных для жизни, таких как сердечная недостаточность и цирроз печени.

Появление отеков ног может свидетельствовать о сердечной недостаточности. В этом случае наблюдается скопление крови в нижних конечностях, что приводит к их симметричному отеку. Врачи отмечают, что отличительной особенностью отеков, вызванных сердечной недостаточностью, является длительное сохранение следов от резинки носков или обуви на коже. Кроме того, надавливание на кожу отекшей ноги оставляет вмятину, которая долго не исчезает.

Отеки ног также могут быть связаны с заболеваниями почек и печени. При проблемах с почками отеки распространяются на лицо, проявляясь выраженными мешками под глазами. Патологии печени, такие как фиброз и цирроз, приводят к отекам голеней и живота.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на наличие дополнительных тревожных симптомов при появлении отеков. Обращение к врачу необходимо, если отечность сопровождается одышкой, дискомфортом или болью в груди, лихорадкой, кожными высыпаниями или зудом.

Отеки, возникающие постепенно, могут быть признаком хронических заболеваний. Внезапное и быстрое развитие обширных отеков может указывать на тромбоэмболию – закупорку сосудов тромбом. Такие отеки часто встречаются у пациентов после перенесенных онкологических заболеваний, операций или длительного соблюдения постельного режима. Отек обычно затрагивает одну конечность, которая может быть красной, горячей и болезненной.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Мнение: Фильм с дурацким названием

16.07 / Рупор кремлевской пропаганды: От широкой начитанности к марксизму

16.07 / Рупор кремлевской пропаганды: “Я штурмовик! Я штурмовик!…”

15.07 / Мнение: Тропики уже близко

15.07 / Мнение: Дореволюционная сельская школа, социальные лифты в РИ и неграмотность в 1950-е годы

15.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Об эффективности санкций против российского теневого флота

15.07 / Сбои в памяти могут указывать на скрытые патологии

15.07 / Антон Миранчук продолжает поиск нового клуба

15.07 / Мнение: Демографическая катастрофа в Южной Корее, планы сторонников вымирания и детская санавиация в России

15.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Про Олимпиаду и показы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика