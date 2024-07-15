Громкое заявление от КНДР: мир стоит на пороге новой мировой войны

В ответ на визит японского премьера Кисиды в Германию северокорейские СМИ провели историческую параллель с предвоенным периодом Второй мировой войны. Журналисты вспомнили о союзе фашистской Германии и милитаристской Японии, который в конечном счете привел к катастрофическим последствиям.

Северная Корея выразила обеспокоенность тем, что проигравшие в прошлой войне страны сговорились и проводят масштабные военные учения. По мнению КНДР, это серьезно усугубляет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пхеньян также раскритиковал Кисиду за участие в саммите НАТО в Вашингтоне, заявив, что у него не было на это “никаких оснований”. Северная Корея предупредила Токио, что военный сговор с внешними силами приведет к саморазрушению, а регион не станет ареной демонстрации чужой мощи, в особенности “крестового похода НАТО”.

Ранее Япония поддержала обвинения США, утверждавших о существовании программ биологического оружия в РФ и Северной Корее.