 

Стратег Республиканской партии – покушение на Трампа может привести его к «полной победе»

15.07.2024, 12:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Стратег Республиканской партии Джон Томас назвал покушение на Дональда Трампа моментом «единства», который может обеспечить «полную победу» кандидату от республиканцев на выборах, передаёт Newsweek. По словам Томаса, когда Трамп поднялся на ноги, сжав руку в кулак, американцы увидели тот уровень лидерства, который они «жаждут».


АР

Покушение на бывшего президента Дональда Трампа может «подтолкнуть» его к «полной победе» на выборах в ноябре, пишет Newsweek со ссылкой на слова стратега Республиканской партии Джона Томаса. 

Во время публичного выступления Трампа перед сторонниками в штате Пенсильвания произошла стрельба. Стрелок, которого ФБР опознало как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, прострелил экс-президенту правое ухо, однако он поднялся на ноги и поднял вверх зажатую в кулак руку.

«Там, где большинство могло бы попытаться спрятаться, Дональд Трамп поднялся на ноги, потряс кулаком и произнёс слова «бороться, бороться, бороться», потому что он понимал, что этот момент значит больше, чем Дональд Трамп, в этот момент он стал Америкой. Я думаю, что настал момент, когда американцы, очень многие американцы, жаждут такого уровня лидерства», — заявил Томас.

По словам Томаса, этот момент «единства» отражает силу Трампа и его нежелание сдаваться, и, по всей видимости, приведёт кандидата от Республиканской партии к победе на президентских выборах в ноябре.


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