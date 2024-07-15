Евро 2024: Ташуев высказался о финале Евро-2024

Известный тренер Сергей Ташуев высказался о прошедшем финале чемпионата Европы, в котором сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1.

По словам Ташуева, финал подтвердил, что Испания показывала лучшую игру на Евро-2024. При этом специалист отдал должное англичанам, отметив, что «три льва» в первом тайме смогли перекрывать все зоны.

«Мне понравился первый тайм тем, что обе команды максимально минимизировали пространство. Во втором тайме почему-то у испанцев появилось пространство. Испания есть Испания. Она была более техничная в атаке», – цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная Испании выиграла чемпионат Европы в четвёртый раз в истории.