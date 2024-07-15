 

Пассажиры петербургского метро столкнулись с задержками движения на красной ветке после инцидента на рельсах

15.07.2024, 11:45, Разное
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На станции метро “Площадь Ленина” утром произошло ЧП: человек упал на пути под прибывающий состав. В результате движение поездов было временно остановлено, пассажиров попросили покинуть вагоны.

Из-за инцидента увеличился интервал движения на участке от “Проспекта Ветеранов” до “Нарвской” и от “Площади Ленина” до “Девяткино”. Однако, по последним данным, пострадавшего уже удалось извлечь из-под состава, он жив. О его состоянии пока неизвестно.

Менее чем неделю назад аналогичный случай произошел на той же красной ветке, на станции метро “Выборгская”. Обстоятельства падения на рельсы другой женщины также устанавливаются. По данным очевидцев, она выжила, но получила травму руки.[center]


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