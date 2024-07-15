 

Таксисты завышают цены и ведут себя некорректно

15.07.2024, 11:45, Разное
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Россияне массово переходят на другие виды транспорта из-за роста цен на такси. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 66% граждан. Они считают, что за последний год стоимость поездок неоправданно увеличилась.

Помимо финансовой нагрузки, пассажиры столкнулись и с проблемами обслуживания. Более половины опрошенных назвали такие неполадки, как неаккуратное вождение, завышение цен, нарушение правил дорожного движения. Более 10% респондентов отметили, что им пришлось долго ждать, а 11% – получили машины в плохом состоянии.

Опрос также выявил трудности с вызовом такси. Так, 29% пассажиров сталкивались с ситуациями, когда водитель приезжал не в назначенное место, еще столько же – с отменой заказов.

Эксперты связывают ухудшение качества услуг с монополией на рынке. Самый крупный сервис такси занимает более 60% рынка, а другие игроки вынуждены подстраиваться под него или уходить. В результате потребители вынуждены переплачивать и терпеть неудобства.


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