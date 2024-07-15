 

Россия и Северная Корея согласовали возможность поставок яблок на российский рынок

15.07.2024, 11:45, Разное
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Россия и Северная Корея договорились о возможном начале поставок яблок в Россию, заявили в пресс-службе Россельхознадзора. КНДР ранее выразила заинтересованность в экспорте подкарантинной продукции в Россию.

На переговорах в июне стороны признали потенциал для расширения торговли, в том числе поставками яблок. При подписании меморандума по карантину растений вопросы корейской стороны были решены, и РФ с КНДР согласовали возможность начала поставок.

Также в июне зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов предположил, что Северная Корея может поставлять в Россию изделия из стали благодаря развитой в стране сталелитейной промышленности. Ранее сообщалось о планах РФ и КНДР по снижению влияния санкций на их экономику.


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