ЕС объявил Орбану бойкот за его стремление добиться мира в Европе

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В Европейском союзе решили отказаться от посещения саммита глав МИД в Будапеште в конце августа, пишет Politico. Причина в том, что Орбан от имени Европы совершил ряд визитов с целью добиться мира и положить конец украинскому конфликту, отмечает издание. Всё это вызывает беспокойство у европейских чиновников, которые боятся стать «реквизитом в пропагандистском шоу Орбана».



AP

Министры иностранных дел Европейского союза намерены осадить Венгрию, отказавшись от посещения саммита по иностранным делам в Будапеште и организовав собственный отдельный саммит без её участия, пишет Politico. в организации собственного саммита по иностранным делам в августе, вместо того чтобы приехать в Будапешт на мероприятие премьер-министра Виктора Орбана.

Венгрия, которая по ротации председательствует в Совете ЕС, планирует провести саммит по иностранным делам в Будапеште 28-29 августа – это прекрасная возможность для Орбана попытаться сформировать внешнеполитическую повестку блока, а для его министра иностранных дел Петера Сийярто — оказаться в центре внимания.

Но после того, как Орбан воспрепятствовал оказанию помощи Украине, а его мирные визиты к Владимиру Путину и Си Цзиньпину, которые он не согласовал с 26 другими национальными лидерами ЕС, многие министры иностранных дел ищут способ избежать того, чтобы «стать реквизитом в очередном, по их мнению, пропагандистском шоу Орбана», отмечает Politico.