Аргентина обыграла Колумбию и в 16-й раз завоевала Кубок Америки по футболу

На стадионе “Хард Рок” в Майами состоялся финальный матч Кубка Америки, в котором сошлись сборные Аргентины и Колумбии. Поединок выдался напряженным и завершился в пользу аргентинцев со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит во втором экстра-тайме нападающим “Интера” Лаутаро Мартинесом с передачи Джовани Ло Чельсо. Эта победа стала для Аргентины рекордной 16-й по счету на Кубке Америки.

Начало финала задержали более чем на час из-за беспорядков на стадионе. Тысячи болельщиков без билетов попытались прорваться на арену силой, вынудив службу безопасности закрыть ворота.

В матче за третье место сборная Уругвая, бронзовый призер турнира, одержала победу над Канадой. Ранее в финале чемпионата Европы Испания обыграла соперников и стала чемпионом.