Аргентина обыграла Колумбию и в 16-й раз завоевала Кубок Америки по футболу
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На стадионе “Хард Рок” в Майами состоялся финальный матч Кубка Америки, в котором сошлись сборные Аргентины и Колумбии. Поединок выдался напряженным и завершился в пользу аргентинцев со счетом 1:0.
Единственный мяч был забит во втором экстра-тайме нападающим “Интера” Лаутаро Мартинесом с передачи Джовани Ло Чельсо. Эта победа стала для Аргентины рекордной 16-й по счету на Кубке Америки.
Начало финала задержали более чем на час из-за беспорядков на стадионе. Тысячи болельщиков без билетов попытались прорваться на арену силой, вынудив службу безопасности закрыть ворота.
В матче за третье место сборная Уругвая, бронзовый призер турнира, одержала победу над Канадой. Ранее в финале чемпионата Европы Испания обыграла соперников и стала чемпионом.
Смотреть комментарии → Комментариев нет