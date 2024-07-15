 

В Заводоуковске вынесен приговор за смертельное ДТП с участием пешехода

15.07.2024, 10:30, Разное
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Заводоуковский районный суд рассмотрел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 48-летнего Вадима Вибе. Об этом рассказали в пресс-службе судов Тюменской области.

Инцидент произошел весной текущего года. Виновник, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, совершал маневр задним ходом по тротуару. При этом он не заметил пешехода и совершил наезд на него. От полученных травм житель впоследствии скончался.

Вибе признал вину в совершенном преступлении. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.


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