Рост цен на российских заправках прогнозируется до 10% к сентябрю

Цены на бензин в РФ продолжат расти до сентября включительно, прибавив к уровням июля 5-10%. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Нынешний рост цен на бензин обусловлен рядом факторов. Во-первых, в мае был снят запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Во-вторых, на ряд нефтеперерабатывающих заводов были совершены атаки беспилотников. Критического ущерба не было, но производство частично приостанавливалось на время ремонта. В совокупности эти факторы снизили предложение топлива на внутреннем рынке», — пояснил экономист.

По его словам, на цену продукта также влияет сезонное повышение спроса, объясняемое двумя факторами — летними работами по уборке урожая и сезоном отпусков. Кроме того, растет объем продаж автомобилей на внутреннем рынке, что подстегивает спрос на топливо.

Экономист отметил, что в 2023 году рост цен на топливо опережал инфляцию, но правительство сдерживало его путем ограничения экспорта и проверок обоснованности повышения цен.

Зайнуллин подчеркнул, что прогнозируемое увеличение не носит критический характер и не повлияет на спрос. Эксперт исключил дефицит топлива в России, поскольку его производство достаточно. Возможны лишь локальные перебои в поставках у отдельных поставщиков.