 

«Непонятно, зачем оно летает на запад» – патриотически настроенные депутаты требуют от РАН отчёт о причинах движения солнца

15.07.2024, 9:33, Разное
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Межпартийная группа патриотически настроенных депутатов потребовала от руководства Российской академии наук (РАН) в течение 14 рабочих дней предоставить подобный отчёт о причинах движения солнца по небосводу.

Народных избранников беспокоит, что оно постоянно улетает на запад и своими лучами создаёт в небе радугу.

Неформальный лидер инициативной группы депутатов Александр Сырмяжный в гневе тычет пальцем в учебник по астрономии. Там на 20-й странице сказано, что солнце каждый день проделывает путь с востока на запад. Текст учебника при этом в последний раз редактировался уже после 22 февраля 2022 года, когда большинство россиян стало предпочитать совсем другие направления для путешествий, отмечает Сырмяжный.

Народный избранник заподозрил Институт астрономии РАН, занимавшийся, составлением текста, в работе на иностранные разведки и потребовал отставки по руководства. Досталась от депутата также и Институту оптики, который в подробностях изображает процесс разложения солнечных лучей в радужный спектр при помощи призмы.

– Они бы хоть размыли эту срамоту, – говорит Сырмяжный. – Так ведь нет, рисуют прямо радугу, а детишки смотрят. Кем они потом вырастут? С такой наукой, когда солнце улетает не в Крым, не на Камчатку, где сопки красивые, а непременно на прогнивший запад, мы страну с колен не подымем. Ещё и радуга эта. Гейское оружие массового поражения, вот что она такое. Если эти учёные не могут сделать так, чтобы на выходе из призмы получался государственный флаг, мы найдём других. А эти пусть лес валят.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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