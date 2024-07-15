 

Евро 2024: Смолов рассказал о варианте в Катаре

15.07.2024, 9:30, Новости дня
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Российский форвард Фёдор Смолов, вернувшийся в «Краснодар» этим летом, поведал о варианте трудоустройства в чемпионате Катара.

«По поводу продолжения карьеры за рубежом, был один потенциальный вариант в Катаре, но его не рассматривал, потому что есть определённые цели. Решил остаться в России», – передает слова нападающего «Чемпионат».

34-летний нападающий перешел в краснодарский клуб этим летом на правах свободного агента. Стороны заключили однолетний трудовой договор.

В минувшем сезоне чемпионата России Смолов провел 25 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.


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