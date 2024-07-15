 

“60 раз в день” – влюбленная Ани Лорак рассекретила секрет идеальной фигуры

15.07.2024, 9:25, Разное
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“Мой секрет – медитация, умеренное питание, отказ от еды на ночь, йога, ежедневный 30минутный фитнес, – рассказала одна из самых любимых в России и Беларуси исполнительница. – Плюс у меня есть свой персональный тренер (показывает на сидящего рядом возлюбленного – обладателя титула “Мистер Испания” Исаак Виджраку – Прим. ред.)”.

По словам Ани, для занятий спортом даже профессиональный зал не нужен. “Можно и дома пресс качать, делать приседания для красоты попы, – покрутилась артистка, чтобы похвастаться своими идеальными линиями тела, где нет ни грамма лишнего жира, ни одной ненужной складочки. – Я приседаю по 60 раз в день. К тому же для хорошей фигуры важна любовь – и мальчикам, и девочкам”. Сама певица сегодня влюблена, окружена любовью, и, наверное, поэтому находится на пике физической и вокальной формы. Она – эталон женственности и красоты на нашей эстраде!

Хотя после завершения “Славянского базара в Витебске”, где Ани Лорак давала и сольный концерт, и выступала на церемонии закрытия, она решила позволить себе маленькую слабость. “Сегодня поем драников, которые обожаю”, – смеется артистка.


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