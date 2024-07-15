Евро 2024: Месси установил рекорд финалов Кубка Америки

Лионель Месси попал в стартовый состав сборной Аргентины на финальный матч Кубка Америки с Колумбией.

Начало встречи было запланировано на 03:00 по московскому времени, однако из-за фанатских беспорядков старт игры пришлось неоднократно откладывать. Как стало известно ещё несколько часов назад, Месси оказался в основе «альбиселесте» на решающий матч. По данным Opta, форвард «Интер Майами» – самый возрастной футболист в 21 веке, попавший в стартовый состав в финале Кубка Америки. Лионелю сейчас 37 лет и 20 дней.

Как признавался сам Месси, нынешний розыгрыш Кубка Америки станет для него заключительным.