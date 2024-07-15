 

Мнение «аналитика»: О бегстве армии Зеленского… Тает на глазах?

15.07.2024, 5:15, Разное
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Маловеры не верили. Требовали фронтальных операций, танковых клиньев и охватов с флангов. Чтобы, значит, больше «котлов», как в 2014-м, а лучше — как в 1944-м, и колонны пленных, понуро шагающих в неизвестность перед шеренгой поливальных машин.

Эх, фомы́! Времена изменились, а вы не заметили. Тактика 10000 мелких порезов теперь работает эффективнее. И жизни бойцов бережёт. А у противника меж тем нарастают качественные подвижки.

Нет, «фронт» ещё не рухнул, и не затрещал по швам и стыкам. Но он уже дрогнул и прогнулся. Особенно там, где стойких заменили «бусифицированные» (так украинские военные называют насильно мобилизованных, которых ловцы из ТЦК впихнули силком в бусик — и прямиком на передок). Раз за разом приходят сообщения, как демотивированные солдаты легко сдают целые укрепы.

Но важнее то, что происходит вдали. А там — новый тренд. Если раньше громадяне пытались штурмовать Тису поодиночке, то теперь идут на «групповуху». Всё чаще приходят сообщения, что украинские пограничники сталкиваются с десятками ухилянтов, пытающихся перейти через границу. И некоторые из таких групп даже дают мощный отпор тем, кто пытаются их задержать на пути за кордон. Порой эти стычки заканчиваются не в пользу воинов с шевронами ДПСУ.

Ну и в добрый путь победителям! Шаг за шагом, капля за каплей — и тот самый останній українець воткнёт шашку в землю, да горестно заплачет над своею долей.

А тем, кто трусоват не только для боя, но даже для бегства, поставим народную украинскую песню.

И что тут сказать, кроме «бегите, глупцы!»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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