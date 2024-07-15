 

К 75-летию НАТО забыло о своём предназначении

15.07.2024, 4:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Трансатлантический альянс столкнулся с двумя фундаментальными вопросами, пишет The Hill. Один из них должен определить, как будет выглядеть структура европейской безопасности в свете украинского конфликта. Другой связан с тем, какие мощности необходимы для сдерживания России. Саммит в Вашингтоне не ответил ни на один из этих вопросов. Спустя 75 лет со своего основания НАТО забыло о своём предназначении.


AP

75-летие НАТО — важное событие, ознаменовавшее одно из самых долговечных международных партнёрств в истории, пишет The Hill. Однако саммит в Вашингтоне показал, что атлантический альянс забыл о своём предназначении. НАТО должно ответить на два фундаментальных вопроса. Во-первых, как будет выглядеть структура европейской безопасности в свете конфликта на Украине? Во-вторых, какие возможности необходимы для сдерживания России?

Ни на один из этих вопросов Вашингтон на этой неделе не ответил. Чем дольше оба вопроса будут оставаться без ответа, тем большее политическое преимущество получат противники Запада. Призрак «второго пришествия» Трампа возродил опасения, что США в порыве гнева могут выйти из Атлантического альянса, как Трамп якобы угрожал сделать это в 2018 году. В 2014 году НАТО официально установила целевой показатель расходов в размере 2% ВВП. Однако спустя десятилетие только две трети её членов выполнили этот показатель.

Угроза со стороны РФ соседствует со всё более амбициозным Китаем, агрессивным Ираном и КНДР с модернизирующимся ядерным арсеналом. Американский политический климат и бюджетные реалии делают вероятным смещение силовой позиции в сторону Европы при следующей администрации, независимо от того, кто победит на выборах. Поэтому требования увеличить расходы на оборону в Европе вполне разумны.

Аналогичным образом, отказ НАТО выпустить чёткую «дорожную карту» по Украине является политически разумным. США и Германия по-прежнему настороженно относятся к членству Украины, в первую очередь из-за страха прямого конфликта с Россией. Между тем другие члены альянса, в первую очередь Венгрия, категорически возражают против вступления Украины, в немалой степени учитывая их растущую близость к Кремлю. Атлантический альянс должен разрешить несколько внутренних политических противоречий, чтобы оставаться целостным, однако это осложняет вступление Украины в НАТО уже сегодня.

 


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