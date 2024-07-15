“Хотела бы максимально оградить детей от позитивной и негативной информации” – Юля Ковальчук о партнерских родах, беременностях и семейных правилах

Популярная певица, выбравшая сольное плавание, второй раз стала мамой в 40 лет. Юлия Ковальчук советует женщинам, которые хотят обзавестись потомством, но боятся осуждения окружающих, не обращать ни на кого внимания. “Никогда не поздно”, – уверяет бывшая солистка группы “Блестящие”, уже мечтающая о третьем ребенке.

Супруга Алексея Чумакова дала Наталье Подольской интервью, в котором рассказала о беременностях, партнерских родах, семейных правилах, воспитании дочек и о том, почему прячет их лица.

О предназначении дочек

Дважды мама с гордостью говорит о своих дочках. Амелия, которой в октябре исполнится 7 лет, увлекается балетом, занимается вокалом и английским языком. А годовалая Алисия только начинает познавать мир.

“Они дарят нам любовь, это их главное предназначение”, – отмечает Юлия, которая не скрывает, что опять мечтает о пополнении в семье.

О нежелании афишировать личную жизнь

Юлия и ее муж Алексей Чумаков сознательно решили не афишировать то, что с ними происходит. “Это наше желание не запускать ненужных людей в нашу личную жизнь”, – подчеркивает артистка, говоря, что такое решение помогло им сохранить семейное счастье и избежать лишнего стресса.

Супруги тщательно скрывали обе беременности: таким образом они хотели оградить себя от излишнего внимания и обсуждения. Юля объясняет, что в современном мире информация распространяется мгновенно и она не хотела, чтобы ее интересное положение обсуждали и критиковали. Ей было важно сохранить этот чудесный период в спокойствии и гармонии, наслаждаясь ожиданием ребенка вместе с самыми близкими людьми.

Первая дочь родилась, когда Юлии было 34 года, а вторая – в 40. “Роды – это лучшее время в моей жизни”, – признается певица, которая считает, что ребенок появляется в нужный момент.

О партнерских родах

Юлия – приверженец классических родов в медицинских учреждениях. Она подчеркивает важность профессиональной поддержки во время таинства и считает, что излишняя информация может только навредить. Поэтому она не посещала никаких курсов по подготовке к родам и следовала инструкциям акушерки, избежав лишнего стресса.

“Я доверяла своим докторам”, – говорит певица, которая призналась, что ее роды проходили очень легко. Алексей Чумаков присутствовал в палате в момент появления дочек на свет, и Юля ощущала его поддержку, которая помогла расслабиться. “Партнерские роды – очень важный, сакральный и сближающий момент для семьи”, – уверена Ковальчук.

Сейчас, когда девочки подросли, Юлия и Алексей стараются регулярно отдыхать вдвоем, чтобы уделить время друг другу и перезагрузиться.

Об информационном детоксе

Юлия рассказала, что после рождения детей перестала читать новости, чтобы негативная информация не отражалась на ее эмоциональном состоянии. “Наша нервозность напрямую зависит от объема информации, которую мы потребляем. Мне хочется сохранить какую-то гармонию и внутреннее спокойствие”, – объясняет она.

Ковальчук не хочет впускать в свою жизнь информацию, которая может ее тревожить или расстраивать, потому что ей важен позитивный настрой, а современные новости – это источник негативной информации. По словам звезды поп-сцены, она рационально использует время, и вместо того чтобы сутками сидеть в Интернете, следя за тем, что происходит в мире, она фокусируется на семье и творчестве.

О воспитании детей

Юлия, старающаяся избегать наказаний, предпочитает вести с дочками диалог и открыто говорить о проблемах. Она называет себя понимающей мамой, которой можно рассказать все. Певица говорит: для нее очень важно, чтобы дети чувствовали, что их поддержат в любой ситуации. Она не ругает и не наказывает их, а пытается понять мотивацию их поступков, а затем объясняет, что правильно, а что нет.

Юля вспоминает, что лишь один раз в жизни она поставила Амелию в угол, но считает, что это был серьезный опыт для дочери.

О семейных правилах

Ковальчук говорит, что нельзя обесценивать интересы ребенка, даже если они не близки родителям. “Наша задача – конфликты решать и гасить, а не перестать разговаривать, как это бывает в некоторых семьях. Ребенок в этот момент ощущает себя непонятым беззащитным, он вообще не знает, куда ему идти. Самое главное, что должны понимать наши дети, – что весь мир может восстать против них, но дома их всегда поймут”, – признается Юлия.

Она говорит, что после рождения первой дочки у них в семье сформировались свои правила: ребенок знает, что мама и папа его любят, несут ответственность за него, и поэтому понимает, что родители не враги.

Юлия разговаривает с Амелией как с взрослой, без всякого осуждения, и девочка в следующий раз делится тем, что ее волнует, а не отдаляется. По ее мнению, родители не должны выглядеть как динозавры, которые ничего не понимают и не знают.

О страхе перед школой

Юлия признается, что в детстве испытывала страх, когда думала о школе, и сейчас волнуется не меньше за старшую дочку, понимая, что этот период может стать стрессом для ребенка. Поэтому супруги тщательно подошли к выбору учебного заведения, выбрав то, где будет учиться вся группа Амелии из детского сада.

О музыке в жизни семьи

Ковальчук рассказывает, что ее дочери с самого рождения погружены в музыку: они слушают разные композиции и танцуют в такт. “Музыка – это терапия, которая развивает в детях чувство ритма, слух и эмоциональность”, – отмечает Юлия.

По словам дважды мамы, Амелия и Алисия слушают разную музыку – от классики до народной.

О том, когда Юля наконец-то покажет детей

Ковальчук, признающаяся, что она достаточно закрытый человек, максимально ограждает дочек от публичности и не выкладывает их фото, чтобы они могли спокойно жить вдали от внимания общественности.

Она понимает: рано или поздно ее дети захотят большей публичности и самовыражения. Певица готова к этому, но пока старается дать дочкам возможность спокойно расти и развиваться, не погружая их в информационный шум.

“Хотела бы максимально оградить детей от позитивной и негативной информации”, – уверяет мама. Поэтому в ближайшее время снимки дочек вряд ли появятся в Интернете.

О принятии своего возраста

В ноябре 2024 года Ковальчук исполнится 42. И она говорит, что не понимает знакомых, которые впадают в депрессию по поводу возраста. “Обустройте свою жизнь правильно, и вы не будете чувствовать цифру”, – говорит она.

Ставшая мамой в 40 лет Юлия уверяет, что именно дети дают возможность родителям быть “быстрыми и юркими”, у которых нет времени на то, чтобы задумываться о возрасте. Всем, кто печалится, думая, что жизнь проходит мимо, советует посмотреть на обстоятельства иначе: человек должен окружить себя друзьями, заниматься любимым делом, а если есть возможность, то и вновь ощутить радость материнства.

И тогда каждый день рождения будет восприниматься спокойно, без депрессии.