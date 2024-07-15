Евро 2024: Озил рассказал, из-за кого перешёл в «Реал» в 2010 году

Бывший полузащитник сборной Германии Месут Озил вспомнил, как перебрался в мадридский «Реал».

«Королевский клуб» купил ещё совсем молодого на тот момент футболиста у бременского «Вердера». Трансфер состоялся в августе 2010 года.

«Ещё до моего перехода в «Реал» ко мне проявляли интерес очень серьёзные клубы, но именно в «Реале» работал тренер, который нравился мне больше всех. Разговоры с Жозе Моуринью оказали ключевое влияние на мой выбор», – приводит Madrid Xtra воспоминания игрока.

Месут Озил выступал за «Реал» вплоть до 2013 года, после чего был продан в лондонский «Арсенал». Период работы Моуринью в мадридском клубе пришёлся на те же годы – с 2010 по 2013.