 

Мнение: Евро без игры и веселья

15.07.2024, 3:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Поймал себя на том, что смотреть футбольный Евро мне было скучно аж до зевоты. И дело, увы, не в разочаровании от игры и не в смене пристрастий с возрастом – дело, боюсь, хуже: в утрате доверия. Того самого, БАЗОВОГО доверия – когда по-детски веришь, что 22 потных мужика на экране занимаются в самом деле тем, чем они как бы и должны заниматься по легенде – то есть ИГРАТЬ в футбол.

А тут уж как-то слишком становится очевидно, что 22 дурака и еще человек шесть типа “судей” ломают какую-то идиотскую комедию, которая и им самим смертельно надоела. ТОСКА. Все зачем-то тужатся, работают, а игры… Игры нет от слова “совсем”. И, что отдельно бесит – черт, ПОЧЕМУ СТОЛЬКО НЕГРОВ?? Это же, мать вашу, первенство Европы!

Поэтому ни финал, ни полуфиналы я не смотрел, но где-то в самой глубине души болел за Испанию. Хотя и был почти уверен, что выиграет Англия – как наиболее полно воплощающая все самые гнусные черты унылого действа, что некогда называлось веселым словом “футбол”.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Дергунчик

15.07 / “Накопилось” – Смольянинова* прилюдно унизили за границей – почти дошло до драки

15.07 / Пассажиры петербургского метро столкнулись с задержками движения на красной ветке после инцидента на рельсах

15.07 / Таксисты завышают цены и ведут себя некорректно

15.07 / Россия и Северная Корея согласовали возможность поставок яблок на российский рынок

15.07 / Россия поставит импортозамещённые серверы для Google Global Cache

15.07 / Орлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления: Вас не звали!

15.07 / Аргентина обыграла Колумбию и в 16-й раз завоевала Кубок Америки по футболу

15.07 / В Заводоуковске вынесен приговор за смертельное ДТП с участием пешехода

15.07 / Рост цен на российских заправках прогнозируется до 10% к сентябрю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика