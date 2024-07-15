Мнение: Евро без игры и веселья

Поймал себя на том, что смотреть футбольный Евро мне было скучно аж до зевоты. И дело, увы, не в разочаровании от игры и не в смене пристрастий с возрастом – дело, боюсь, хуже: в утрате доверия. Того самого, БАЗОВОГО доверия – когда по-детски веришь, что 22 потных мужика на экране занимаются в самом деле тем, чем они как бы и должны заниматься по легенде – то есть ИГРАТЬ в футбол.

А тут уж как-то слишком становится очевидно, что 22 дурака и еще человек шесть типа “судей” ломают какую-то идиотскую комедию, которая и им самим смертельно надоела. ТОСКА. Все зачем-то тужатся, работают, а игры… Игры нет от слова “совсем”. И, что отдельно бесит – черт, ПОЧЕМУ СТОЛЬКО НЕГРОВ?? Это же, мать вашу, первенство Европы!

Поэтому ни финал, ни полуфиналы я не смотрел, но где-то в самой глубине души болел за Испанию. Хотя и был почти уверен, что выиграет Англия – как наиболее полно воплощающая все самые гнусные черты унылого действа, что некогда называлось веселым словом “футбол”.