 

Евро 2024 – Палмер: «Испания блестяще провела турнир»

15.07.2024, 2:20, Новости дня
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Полузащитник сборной Англии Коул Палмер побеседовал с журналистами после финала Евро-2024, в котором его команда уступила Испании (1:2).

Футболист «Челси» вышел на замену на 70-й минуте матча, а уже на 73-й нанёс точный удар и сравнял счёт. Испанцы вырвали победу благодаря голу Микеля Оярсабаля в концовке. Сборная Англии потерпела поражение в финале во втором подряд розыгрыше чемпионата Европы.

«Испания блестяще провела этот турнир. Все видели, на что они способны, так что остаётся только поздравить. Мы снова добрались до финала, и есть положительные моменты, но все мы хотели сделать последний, самый важный шаг. Очень жаль, что не удалось», – приводит пресс-служба УЕФА слова Палмера.


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