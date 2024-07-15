Личное: “Сидела читала в блоге о роковых парочках”

Это вторая часть вот этого вот письма.

Сами эту часть разбирайте.

И в ТГ.

tancploschadka

(…)

Мы снова начали общаться 24/7. На сей раз я была умнее и хитро не сказала ему, что вообще то я с мужем сижу в другой стране, а не одна дома. Как я тихарилась все эти месяцы, и как он верил моим байкам – это отдельная история. Как я скрывала чаты от мужа, выключала уведомления, чтобы он не видел сообщений, в общем что-то с чем-то.

Ну конечно я предполагала уже давно, что я белладонна, но чтобы настолько – я даже не догадывалась. Сидела читала в блоге о роковых парочках Белладонны и КСЖ и целиком и полностью это были мы с А.

В основном мы обходили моего мужа в переписках и разговорах, но это было поначалу. Потом всё чаще у А. начинались пороги и он меня просто драконил своим «ты замужем», «в туре я не буду с тобой общаться чтобы не дискредитировать тебя и твою честь» (WTF, честь моя на той горе осталась, где я тебя под звездами целовала), «гостиницу заброним, но спать будем на отдельных кроватях», «а твой муж что скажет?» ну и прочее прочее. Сначала я отшучивалась, потом игнорила, но в какой-то момент его нытье насчет мужа стало абсолютно невыносимо, мы поссорились, и я тогда уже совсем устала от двойной жизни, устала от его бесконечных порогов, непонятных грубых шуток, от того, что он на пустом месте мог вспылить и в какой-то момент я сказала:

– Послушай, А., насчет замужем. Я хотела бы отложить это обсуждение до разговора вживую, т к смысла обсуждать это по смс ноль. Но если этот факт вызывает у тебя такие пороги в общении со мной, то ну что мне сказать. Ты знал об этом в августе, ты знал об этом зимой и в марте и тем не менее ты мне ответил. Если это для тебя во-первых и ты категорически не хочешь общаться настолько, что даже не готов это обсуждать, что ж, ладно. Если для тебя это настолько неприемлемо, то ок, сделай вид, что никогда меня не знал. Тогда не нужно было начинать. Либо мы общаемся и что-то с этим делаем, либо нет, а так что ты меня бросаешь на этих качелях туда-сюда то да то нет то ты замужем то я тебя заждался. Сегодня ты меня зовешь, завтра я опять слышу, что я замужем и так бесконечно.

-Надо поговорить по видео. Я остро всё воспринимаю в смс.

Тут надо сказать, что звонками он тоже меня поддостал. Я значит с мужем сижу, а он звонит (он то не знает). Он работу начинает в 7 утра и утром, пока едет, мне звонит. Я вообще никому никогда стараюсь не звонить, мне кажется это зашквар полный в наше время, и на эту тему мы тоже ссорились сто раз пока я ему не сказала то же самое, что в случае с замужем:

-А., я твоим хотелкам и представлениям (в ответ на то что ему нужно меня видеть по видео) не соотвествую, ничего у нас не получается, давай не будем дальше мучиться.

А. удалял переписку, удалял аватарку.

В ответ на последнее записал кружочек с пафосным лицом мол я тебе поясню чтоб ты понимала ситуацию..

Господи, думаю, насрать мне на эту ситуацию. Я тебе зеленый свет по всем фронтам дала, а ты меня бесишь и терроризируешь порогами своими, мне бы с моими разобраться, на твои уже сил у меня нет.

Через три дня записывает кружочки, что прости я эгоистом был в этой ситуации, не могу потерять тебя, давай компромисс найдем, скучаю очень, не могу тебя не видеть, не хватает тебя ужасно. И главное: у меня давно не было таких серьезных отношений и чувств, пойми меня. Да думаю ну какие отношения то, по смс?

В общем протянули мы до июня в таком режиме. В день встречи я прилетала поздно, он раньше, договорились, что он в аэропорту меня встретит. Я так боялась, господи, как я переживала, да еще я думала как бы ему сказать, что шутки шутками, но совесть моя мужу изменять не позволит (наивная!).

Я стояла еще багаж ждала, как он ухитрился как-то через охрану в эту зону пройти, просто сзади подошел, обнял меня и прошептал «Я так тебя ждал, я десять месяцев ждал тебя и этого момента». Я повернулась, обняла его и мир остановился в одной точке. С этого момента до момента нашего расставания мы не выпускали друг друга из рук в прямом смысле. В такси, в общих трансферах, везде.

У меня не хватит слов, чтобы описать что дальше было. Я впадала в транс от одного его прикосновения. У меня никогда в жизни не было такой близости, я просто в нем растворялась. Остатками разума я думала, что боже мой, если бы мой муж умел так трахаться, я бы никогда в жизни ни на кого не посмотрела. Он делал всё идеально. Всё было просто как в кино. И еще шептал мне в ухо «маленькая моя», «как я об этом мечтал», «какая ты прекрасная», «даже не представлял что всё так может быть с любимым человеком». Так я тоже не представляла, милый мой, что ты видимо половину Х перетрахал, иначе откуда такие умения сделать так, чтобы девушка моментально улетела в дальние дали и забыла напрочь, как ее зовут. Но гнала эти мысли на потом.

Надо сказать, что мой муж постоянно выпрашивает у меня секс, но мне никогда его не хочется. В принципе я уже решила, что я асексуальна и у меня проблемы, но в обьятиях А. все мои «проблемы» превратились в одно бесконечное желание. Я смотрела в глаза его голубые и просто напросто растекалась, меня током колотило, как только он до меня дотрагивался.

На горе в палатке я засыпала в его обьятиях. Если я ворочалась ночью, он целовал меня и укрывал спальником. Утром мы просыпались, я лежала на его груди и он шептал мне на ухо, какая я у него красивая, нежная, невероятная, любимая. Какие красивые у нас будут дети. Светленькая кудрявая девочка, как я, с его голубыми глазами. И высокий спортивный мальчик брюнет, как он. (ох, сладкоречиво пиздеть – не мешки ворочать). Я постоянно сравнивала его с мужем, не в пользу второго. А. реально очень хозяйственный, он делает и умеет всё.

Это были, кажется самые счастливые дни в моей жизни. Быть рядом с любимым, держать его за руку, слушать его дыхание, не думать о заботах и будущем, ни о чем, что есть в большом мире.

Тогда же мы обсудили наше первое «расставание». Я сказала ему, как мне было плохо, когда он меня бросил, он взял меня за руку, сказал что его мужская гордость не пускала ко мне, но он думал обо мне каждый день, что он никогда так сильно не любил никого, что он хочет быть со мной, хочет от меня детей (не забыв упомянуть, что вообще то у него много предложений и ему не работать на своей работе надо а в эскорте зарабатывать с его внешностью), и первый раз произнес «Разводись».

-А ты знаешь вообще почему я до сих пор не развелась?

-Из-за денег.

-А еще?

-Из-за того что не уверена во мне.

Тут я поняла, что растолковывать и ныть «пойми меня» смысла нет, пустое сотрясание воздуха, ситуацию он достаточно хорошо видит. Может поэтому и не бросает всё категорично.

Мы разъехались по своим городам.

У меня прилетел муж и при первом же сексе мне физически стало плохо. Вспоминать, как буквально вчера я растворялась в обьятиях А., и при этом уныло пытаться изобразить интерес к тому, что делает муж (он не делает ничего), как это ужасно. И от этого мне тоже ужасно, что я мужа предаю.

А. звонит мне каждый день, говорит я только должен заработать, и я прилечу к тебе в августе, я приеду на поезде, я приду пешком, я хочу тебя невозможно, невероятно, каждый день, я просыпаюсь, вспоминая, как ты лежала на моей руке, я хочу снова почувствовать себя в тебе. Даже о муже говорить почти перестал. Пару раз сказал, что даже зная что ты замужем, меня к тебе тянет. И мне уже начали закрадываться мысли, что ну а что я так держусь за мужа, ведь по сути жизнь не устроена ни здесь, ни в Х, так там хоть секс трансовый, тут же жестко одергивая себя, что у меня мозги между ног стекли.

Что я думаю в этой ситуации. Конечно же, что бросив мужа, и даже приехав к А. в ожидании сказки, я очень быстро разочаруюсь. Нехваткой денег, переменой привычной жизни, вечными качелями в отношениях, а страсть пройдет со временем и будет совсем худо. И в то же время, это мой шанс построить семью на огромной, как в кино, любви, когда ты не можешь отойти от человека, когда ты просто задыхаешься без него рядом, когда за много месяцев эти чувства ни на грамм не стали меньше, несмотря на все ссоры и пороги (ну и глупости!). Да и бросить привычный уклад, большую общую компанию, а что сказать родителям, а что сказать всем, а главное – как будет муж? Такое предательство…

Я думаю, на очередной порог, который меня взбесит, мне нужно бросить А. самой. Сказать, что бесконечные качели мне надоели, что я хотела бы видеть в мужчине последовательность и ответственность, а не сладкие песни в уши, давай родим детей. Только я в этом уверюсь, как начинает звучать прям из уст А., что «Ты вообще живешь в ус не дуешь, у тебя два мужика и оба хотят от тебя детей», а мне выть хочется при этом, а не детей.

Что мне делать, Эволюция? Вернуть устойчивое состояние я себе могу, я сильная. Я просто боюсь сделать неправильный выбор и жалеть об этом потом всю жизнь, когда уже ничего не исправишь.

Спасибо.