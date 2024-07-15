Мнение: Шансы Трампа тают на глазах

“Приказано выжить” выглядит все более фантастически

На мой взгляд, после случившегося покушения в Пенсильвании у части публики сложилось странно эйфорическое (у поклонников Трампа) или эсхатологическое (у сторонников «Байдена») ощущение, что «ну теперь уже всё решено», «исход выборов теперь ясен» и «президентство Трампа уже можно считать уже свершившимся фактом». Типа «мужики, расходимся!», больше, мол, ничего интересного уже не будет.

На мой взгляд, всё как раз наоборот: с каждым новым покушением на Трампа шансы Байдена усидеть и на второй срок пропорционально увеличиваются. Поскольку Трамп, конечно, везунчик и даже каким-то образом научился уворачиваться от пули-дуры – но все ж теория вероятности говорит нам, что при плотном огне не одна, так другая «дура» прорвётся туда, куда и стремится – в мякоть мозга, а не в мочку уха. А есть ведь еще и штык-молодец… В свое время, помнится, Юлия Цезаря подстерегли на узкой дорожке то ли 40, то ли 20 его лучших соратников во главе с другом Брутом – и из нескольких десятков ударов ножей смертельными оказались лишь два… В общем, как говорится, «было бы желание».

Судя по поступающим подробностям, сегодня (точнее, уже вчера) в самом деле произошло что-то вроде чуда: стрелок «мочил» Трампа с 200 м, целил по-пижонски в голову, из отличной винтовки, ему никто не мешал и он мог как следует прицелиться… так что даже и непонятно, почему он промазал, а если промазал, то почему не добил потом, ведь охрана Трампа из тамошней американской ФСО явно относилась к подзащитному спустя рукава, как к какому-то случайному «пассажиру».

Строго говоря, покушение показало лишь одно: что никакой РЕАЛЬНОЙ охраны у Трампа как у кандидата в президенты попросту нет, и попытаться его замочить может в принципе любой желающий; рыжему охальнику остается или верить в свою удачу, или тренироваться во время публичных выступлений постоянно прыгать как ниндзя, резко и в самых непредсказуемых направлениях. Три спецслужбы – СикретСервис от друга Байдена, полиция штата со спецназом и собственная частная служба охраны – несли службу «чтобы мышь не проскочила», но по непостижимой случайности «стрелок-одиночка» все равно без всяких помех удобно устроился едва ли не на самой удобной позиции (никем и ничем не прикрытой), из которой незадачливого рыжего клоуна было видно просто как на ладонии можно было стрелять прямо как в тире. Чудеса!

Похоже, что день 14 июля был уже отмечен в календаре у Серьезных Людей как день всенародного (но непродолжительного) внепланового траура в США – но что-то пошло не так.

Однако – не стоит забывать, что до собственно выборов в США еще 4 месяца. А Трамп буквально обожает выступать на больших сборищах и толкать там речи – нет никаких оснований полагать, что он что-то изменит в своих привычках и на этот раз. В конце концов, он даже в 2020 году, в разгар ковида, умудрялся собирать «митинги» с избирателями в самых разных штатах в 20 тысяч участников («победил», как мы помним, Байден, который в ковид крайне берег себя и практически всю выборную кампанию провел в бункере, как еще один всем известный в РФ персонаж).

Я бы сказал, что случившееся вчера показало – Трамп уязвим. Он и сейчас-то выжил просто чудом. При том, что в запасе у Демпартии действительно нет кандидатов, способных как-то противостоять Трампу «лицом к лицу». То есть, с определенной точки зрения, устранение становится для «демов» практически безальтернативным вариантом.

Поэтому лично я полагаю, что до ноября Трампу предстоит так или иначе пережить еще 3-4 покушения. А может быть, и одного дополнительного хватит – так что переживать не придется. В целом, его шансы дожить до выборов представляются если не исчезающими, то весьма сомнительными.

В США игра пошла максимально всерьез. Или Трампа отправляют на кладбище, или он ведет человеков-невидимок к прокурору.