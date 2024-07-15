Евро 2024: Кейн дал комментарий после поражения Англии в финале Евро-2024

Капитан сборной Англии Гарри Кейн дал комментарий после поражения от Испании в финале чемпионата Европы. Как известно, «три льва» потерпели поражение со счётом 1:2.

«Ещё один тяжёлый момент для команды и для меня лично. Тяжёлый турнир физически и морально. Мы были так блики к максимуму, к вершине нашей карьеры, а теперь мы все опустились на самый низкий уровень. Мы не нашли способа выиграть этот трофей, и нам будет больно ещё долгое время», – сказал Кейн BBC Radio 5 Live.

Напомним, что на прошлом чемпионате Европы сборная Англии тоже проиграла в финале – Италии по пенальти после ничьей 1:1.