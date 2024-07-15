 

От Линкольна до Трампа — покушения на президентов в США становятся традицией

15.07.2024, 0:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Нападения на американских президентов и кандидатов — это не что-то из ряда вон выходящее, а скорее обычная практика, считает Bloomberg. Издание вспомнило самые громкие случаи покушений на американских лидеров и их последствия — будь то гремевшее на весь мир убийство Кеннеди или ранение в ухо Трампа.


АР

Нападение на экс-президента Дональда Трампа в субботу стало далеко не первым актом политического насилия в США: за относительно недолгую историю Америки покушения на политических лидеров там уже стали чем-то привычным и очень часто определяли историю страны, пишет Bloomberg.

Так, первые убийства президентов — Авраама Линкольна, Джеймса Гарфилда и Уильяма Мак-Кинли — в конечном итоге привели к появлению Секретной службы, а убийство Джона Кеннеди в 1963 году потрясло не только США, но и весь мир, и привело к ещё большему усилению охраны президента.

Тем не менее в надёжности Секретной службы президентам приходилось сомневаться и после этого, отмечает издание. В 1975 году Джеральда Форда пытались застрелить два раза за 18 дней, а Рональд Рейган был тяжело ранен пулей в начале своего президентства в 1981 году.

Практически каждый современный президент США подвергался покушениям, считает Bloomberg. К счастью, Секретная служба пресекла почти все эти попытки, и лишь немногие из них закончились ранениями.

Ещё до субботнего инцидента опросы показывали, что американцы обеспокоены возможным насилием на президентских выборах этого года. По данным майского опроса Bloomberg News/Morning Consult, подобные опасения испытывают половина избирателей, включая примерно равные доли демократов и республиканцев, а среди независимых эта доля ещё больше.


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