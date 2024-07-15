Евро 2024: Сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами Евро-2024

Подошёл к концу Евро-2024 в Германии. Лучшими бомбардирами по его итогу стали сразу шесть игроков, оформивших по три гола каждый. Напомним, это были:

– Гарри Кейн (сборная Англии);

– Дани Ольмо (сборная Испании);

– Джамал Мусиала (сборная Германии);

– Жорж Микаутадзе (сборная Грузии);

– Иван Шранц (сборная Словакии);

– Коди Гакпо (сборная Нидерландов).

В главном матче турнира, напоминаем, сборная Испании победила команду Англии (2:1). Счёт во втором тайме в начале открыл Нико Уильямс. Вышедший на замену Коул Палмер положение сравнял, однако за несколько минут до конца основного времени второго тайма «красная фурия» вновь вышла вперёд, помог Микель Оярасабаль.

Как сборная Испании победила Англию, в четвёртый раз выиграв Евро