 

Xiaomi представляет фитнес-трекер Smart Band 9 с улучшенными дисплеем и батареей

14.07.2024, 23:45, Разное
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Корпорация Xiaomi планирует выпустить новый фитнес-трекер Smart Band 9. Ожидается, что новинка будет иметь похожий на Smart Band 8 дизайн с овальным форм-фактором и 1,62-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц, но при этом получит значительные улучшения.

Основным преимуществом Smart Band 9 станет повышенная яркость экрана, которая, по имеющимся данным, может достигать 1200 нит, что вдвое превышает показатели предшественника. Емкость аккумулятора также будет увеличена до 233 мАч, что позволит устройству работать до 9 дней в режиме постоянного отображения времени или до трех недель с выключенным дисплеем. Кроме того, ожидается повышение точности датчиков сердечного ритма и SpO2, а также переход на Bluetooth 5.4.

Официальная информация о Smart Band 9, включая дату выпуска и цену, пока не раскрывается. Однако аналитики предполагают, что релиз новинки состоится в ближайшее время.


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